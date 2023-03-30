İlk yardımda kritik süre ilk 5 dakika çok önemli

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:00

Son günlerde yaşanan deprem felaketleri, Türkiye’de ilk yardım eğitimi almanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. 1999 depremi sonrasında Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerde ilk yardım eğitimi konusunda yasal zorunluluklar getirildiğini hatırlatan Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Merkezi Müdürü Zehra Yıldız Çevirgen, toplumsal ilgi ve duyarlılığın zaman içinde zayıfladığını kaydetti.

"İLK ADIMI ATABİLMESİ ÖNEMLİDİR"

İlk yardımcının öncelikli amacının, hasta ya da yaralının hayati tehlikesini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Çevirgen, “Hayat kurtarmak bir zincirdir. Olay yerinde her zaman bir sağlık profesyoneli veya bir hastane ya da bir teknik ekipman bulunamayabilir. Bu durumda evdeki ebeveynin, ofisteki arkadaşın, durakta bekleyen her vatandaşın doğru uygulamalar ile bu ilk adımı atabilmesi önemlidir. Herhangi bir kaza durumunda veya hayati tehlikenin oluştuğu bir durumda, bu eğitimleri alan herkes, kişinin durumunun kötüye gitmesini engelleyebilir, iyileşmeyi kolaylaştırabilir ”dedi.

“SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın 2002 hazırladığı ve 2004 yılında revize edilen yönetmelikle toplumsal farkındalığın ivme kazandığını birçok kurum ve kuruluşun yasal zorunluluk dışında da çalışanlarına ilk yardım eğitimi aldırmaya başladığını belirten Çevirgen, “Toplumda şuurlu, ilk yardım eğitimi almış kişilerin bulunması, hem sağlık hizmeti veren sağlık profesyonellerinin işini kolaylaştırıyor hem de hasta ve yaralının hayatta kalma şansını arttırıyor. İlkokul mezunu olan herkes, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk yardım Eğitim Merkezlerinden, 16 saatlik temel İlk yardım Eğitimi alıp İl Sağlık Müdürlüklerinin yaptığı sınava girerek ilk yardımcı olabiliyor. Sınavda başarılı olanlar, üç yıl geçerli olan İlk yardımcı Sertifikası ve kimlik kartı sahibi olabiliyor. Üç yıl sonunda 8 saatlik tekrar eğitimine katılarak sertifika ve kimlik kartlarının geçerliliğini üç yıl daha uzatılabiliyor” açıklamalarını yaptı.

"HAYATA TUTUNMASINI SAĞLAYABİLİYORLAR"

Kritik süre diye adlandırılan ilk 5 dakikanın hayati önem kazandığını vurgulayan Çevirgen, “Solunum ve dolaşım durduğunda, 5 dakika içinde müdahale edilmez ise kişi geri dönüşümsüz sürece girebiliyor. Yani oksijenlenemeyen dokular ve hücreler yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Olay yerine ambulansın teknik olarak 5 dakikada gelmesi mümkün olamayacağına göre, ambulans gelene kadarki sürede ilk yardımcılar, hasta veya yaralının hayata tutunmasını sağlayabiliyorlar. İlk yardımcı olmadığında ise ciddi hayati tehlikeler oluşuyor ya da hasta veya yaralı hayatta kalmayı başarsa bile, geri kalan hayatına hiç istenmeyen sekeller ile devam etmek zorunda kalabiliyor” diye konuştu.

“HAYAT KURTARMAK AN MESELESİ”

Hayat kurtarmanın bir an meselesi olduğunu söyleyen Çevirgen, “İlk yardım konusunda bilgili eğitimli birey, en sevdiği kişiyi kalp krizi geçirdiğinde doğru müdahale ile onu hayatta tutabilir, bir anne çocuğunun boğazına yabancı bir cisim kaçtığında doğru manevra ile onu çıkarabilir. İlk yardım eğitimi aldıysanız, arkadaşınız zehirlendiğinde ne yapmanız ya da ne yapmamanız gerektiğini bilirsiniz” İfadelerini kullandı.