İlkay Akkaya’nın Mardin konseri de yasaklandı!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:31

Mardin Valiliği, sanatçı İlkay Akkaya'nın 24 Eylül tarihinde Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde düzenleyeceği konsere izin verilmediğini duyurdu.

Mardin Vali Yardımcısı Abdullah Demirbağ imzalı açıklamada, "24 Eylül 2022 tarihinde İlimiz Kamor Millet Bahçesi amfi tiyatro açık alan sahnesinde İlkay Akkaya sanatçısı tarafından konser etkinliğinin düzenlenmesi ile ilgili izin taleplerine istinaden Valiliğimizce ilgi (b) sayılı yazımız ile izin verilmediği bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Ancak sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir.

AKKAYA: BU BENİM YOLUM VE ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM

İlkay Akkaya, sosyal medya hesabından Mardin Valiliği'nin açıklamasını paylaştı.

Akkaya mesajında, "Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin,adaletin,sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım.Bundan sonra da böyle olacak. pic.twitter.com/JlZjzPDqx3 — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) August 31, 2022

ADANA KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Adana Ceyhan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyeceği İlkay Akkaya konseri de Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı.