İlker Aksum oyunu kullandı: Oy pusulasının uzunluğuna sitem etti
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum oyunu kullandı. Oyunu kullanıp kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.
Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Devlet Bahçeli oy kullandı
- En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Fatih Terim: 'Herkes bizimle gurur duymalı'
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- Oy kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Dev derbide gülen taraf Beşiktaş!