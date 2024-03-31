İlker Aksum oyunu kullandı: Oy pusulasının uzunluğuna sitem etti

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu İlker Aksum oyunu kullandı. Oyunu kullanıp kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:58
İlker Aksum oyunu kullandı: Oy pusulasının uzunluğuna sitem etti
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.


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