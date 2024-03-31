Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Bahçeli'nin yüzündeki belirgin morluklar dikkat çekerken konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:56
Abone Ol google-news

Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin  14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullanılmıştı.


Devlet Bahçeli haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri oy kullanma haberleri

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sandığa gidin' çağrısı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sandığa gidin' çağrısı
CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı

CHP lideri Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum oyunu Kağıthane'de kullandı

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum oyunu Kağıthane'de kullandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi

Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi
Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu

Kaybolan 3 yaşındaki Yusuf Efe, derede ölü bulundu
CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?

CHP’li Emir, ‘Hastanede tarihi geçmiş ilaç kullandırıldı’ iddiasını Meclis’e taşıdı: Baskı mı yapıyorsunuz?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Başak burcu yorumu
1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Boğa burcu yorumu