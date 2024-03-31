Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:09

Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi kaza geçirerek omzunu burkmuştu. Ters hareket sonucu yaşanan incinme sonucu Bahçeli'nin kolu sargıya alınmıştı.

MHP'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun" ifadeleri kullanılmıştı.