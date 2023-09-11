İlker Kaleli 'Arak' dizisiyle ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu İlker Kaleli'nin yeni dizi projesi belli oldu. Kaleli, Show TV ekranlarında yayımlanacak 'Arak' dizisinde Kara karakterini canlandıracak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 08:38
İlker Kaleli 'Arak' dizisiyle ekrana dönüyor
Abone Ol google-news

Oyuncu İlker Kaleli, Most Yapım'ın 'Arak' adlı dizi projesiyle anlaşma yoluna girdi. Murat Can Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar oturacak. 

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kaleli, 'Arak’ta Kara adlı bir karakteri oynamaya hazırlanıyor. Show TV için hazırlanan dizinin çekimleri İstanbul’da yapılacak.

Yabancı yapımlardan da teklifler alan Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı 'The Serpent'ta rol almıştı. İlker Kaleli’nin İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilen diğer uluslararası projesi 'La Passion Turca'nın da 2024 Ocak’ta yayına girmesi planlanıyor. 


Player Alanı
İlker Kaleli

İlgili Haberler

Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede üç çocuğun 'eğitim masraflarını' üstlendi

Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede üç çocuğun 'eğitim masraflarını' üstlendi
İlker Kaleli'den Özkan Uğur’a duygusal veda: 'Manyaklığın adabını, sanatçılığın raconunu...'

İlker Kaleli'den Özkan Uğur’a duygusal veda: 'Manyaklığın adabını, sanatçılığın raconunu...'

En Çok Okunan Haberler