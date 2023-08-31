Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:22

İlker Kömürcü, Google'da en çok aratılan isimler arasına girdi. 100. Yıl Marşı'nın yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı ve besteleri merak edildi. Peki, İlker Kömürcü kimdir, kaç yaşında, nereli? İlker Kömürcü'nün besteleri neler?

İLKER KÖMÜRCÜ KİMDİR?

İlker Kömürcü, 1978 yılında Ankara’da doğDU. Babasının müzik öğretmeni olmasından dolayı müzik ile çok erken yaşlarda tanışma fırsatı buldu. Henüz lise yıllarında konservatuvar eğitimi almaya başlayan İlker Kömürcü daha sonra Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ardından bu üniversitede yüksek lisansını tamamlayan İlker Kömürcü ardından Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi programında doktora yaptı.

Yüksek lisans tezi kontrabas eğitimi, doktora tezi ise müzik estetiği, eleştirisi ve felsefesi konuları üzerinedir. 2000 ile 2007 yılları arasında oda orkestrasında kontrabas sanatçısı olarak yer aldı.İlker Kömürcü, akademik kariyerine ise 2008 yılında başladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışmaya başlamış ve burada bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı ve müdür gibi pozisyonlarda bulundu.

2020 yılında akademik çalışmaları neticesinde İlker Kömürcü doçentlik unvanını aldı. Akademik çalışmalarının yanında müzik çalışmalarını da sürdürdü. Çeşitli besteler yaparken müzik düzenlemelerine de imza attı.

İLKER KÖMÜRCÜ EVLİ Mİ?

Evli ve bir çocuk babası olan İlker Kömürcü son olarak 100. Yıl Marşı’nın söz yazarı olarak gündem oldu.

İLKER KÖMÜRCÜ'NÜN ESERLERİ

Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik kitabının yazarı da olan İlker Kömürcü Doç. Dr. ünvanıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Yaylı Çalgılar Birimi'nde görev yapmaktadır.