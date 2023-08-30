Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:44

Mustafa Keser hakkında çıkan haberlerin ardında ünlü sanatçı Twitter'da TT oldu. Yurttaşlar, Mustafa Keser hakkında araştırmalara başladı. Peki, Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Keser öldü mü? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi.

Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamladı. Babası müzisyen olan Mustafa Keser ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Mustafa Keser 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.

MUSTAFA KESER EVLİ Mİ?

Mustafa Keser Nilüfer Keser ile evlidir ve üç oğlu vardır.

MUSTAFA KESER ÖLDÜ MÜ?

Twitter'da bir hesap tarafından Mustafa Keser'in öldüğü öne sürülmüştü. Ayrıca twitter'da Keser'in öldüğüne ilişkin başsağlığı paylaşımları da yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Mustafa Keser hayatta olduğunu isim benzerliği olabileceğini açıkladı. Keser, "Belki isim benzerliği yüzünden olmuş olabilir. Hayattayım" dedi.