İlkokul öğrencileri, 'Bilmem Mi?' şarkısıyla coştu, Sefo konser için izin istedi
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir okulda, öğrencilerin teneffüste olduğu esnada hoparlörden şarkıcı Sefo'nun 'Bilmem mi?' şarkısı çalındı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sefo konser için izin istedi.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu sırada, hoparlörlerden Sefo'nun şarkısı çalmaya başladı.
'Bilmem mi?' isimli şarkıyı duyan öğrenciler bir anda zıplamaya ve hep beraber şarkıyı söylemeye başladı. Öğrencilerin coşkulu anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şarkıcı Sefo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak konser için izin istedi.
Rapçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” ifadelerini kullandı.
küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz???pic.twitter.com/KJ8KCK1kX8— s e f o (@sefo362) November 16, 2021
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi
- Çarpıcı yorum: 1 milyon TL'ye almak hayal olacak
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Onlarca sıfır aracı görünce şoke oldular