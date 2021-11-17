İlkokul öğrencileri, 'Bilmem Mi?' şarkısıyla coştu, Sefo konser için izin istedi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 11:54

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin bahçede bulunduğu sırada, hoparlörlerden Sefo'nun şarkısı çalmaya başladı.

'Bilmem mi?' isimli şarkıyı duyan öğrenciler bir anda zıplamaya ve hep beraber şarkıyı söylemeye başladı. Öğrencilerin coşkulu anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şarkıcı Sefo, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak konser için izin istedi.

Rapçi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?” ifadelerini kullandı.

küçükçekmece’deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz???pic.twitter.com/KJ8KCK1kX8 — s e f o (@sefo362) November 16, 2021



