"İllegal Hayatlar" filminin konusu nedir? İllegal Hayatlar filminde kimler oynuyor? İllegal Hayatlar ne zaman vizyona girecek?

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:18

Netd, Wovie ve RetroPro'nun yapımcılığını üstlendiği, Cenk Çelik'in yazıp yönettiği "İllegal Hayatlar" filmi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

"İLLEGAL HAYATLAR" FİLMİNİNİN KONUSU NEDİR?

Ciddi konulara eğlenceli bakış açısı getiren film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun'un, arkadaşlarıyla komik ve eğlenceli hikayesini anlatıyor. Netd, Wovie ve RetroPro'nun yapımcılığını üstlendiği, Cenk Çelik'in yazıp yönettiği "İllegal Hayatlar" filmiMahsun, Şahin ve Mehmet, Adana'nın varoşlarında kaçak mekan işleten üç arkadaştır. Polis baskınları sonucunda mekanları mühürlenince çözümü yeni bir hayatın içine girmekte bulurlar ve seçmen kitlesinin yüzde 99,8’inin fikirlerini kapsayacak bir oluşumun temelini atarlar. Ancak paravan olarak kurdukları bu grup onları beklemedikleri bir noktaya taşır.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

"İllegal Hayatlar" filminin başrollerini "Röportaj Adam" adıyla tanınan Mahsun Karaca ile Müjde Uzman, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman paylaşıyor.

İLLEGAL HAYATLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

İllegal Hayatlar", 13 Ocak'ta vizyona girecek.



