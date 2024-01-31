Inception gerçek mi oluyor: Artık rüyalarımızı kontrol edebileceğiz...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:17

Teknolojinin sınırlarını zorlayan icat herkesi şaşırttı. Yapay zekayı kullanarak rüyaları kontrol etmeyi amaçlayan bir kafa bandı tanıtıldı. "Inception" filmi gibi bir deneyim yaşatabilecek iddialı ürün, 2,000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ancak, gerçekten rüya kontrolü sağlayıp sağlayamayacağı ve laboratuvar dışında kullanılıp kullanılamayacağı henüz belirsiz.

KAFA BANDI RÜYALARI NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Kafa bandının "berrak rüyaları tetikleyip stabilize edebildiği" iddia ediliyor. Bu giyilebilir cihaz, beyne sinyaller göndererek REM uyku döngüsünü izliyor ve kullanıcının rüya görmesini teşvik etmek için uygun sinyaller gönderiyor. Ayrıca, REM uyku döngülerini kontrol edip dengeleyebildiği öne sürülüyor. Ürün, yapay zeka modeli Morpheus-1 ile çalışarak beyin verilerini analiz ediyor ve doğru sinyalleri prefrontal kortekse iletiyor.

Kullanımı oldukça basit: Kullanıcılar, uyumadan önce kafa bandını takıyor ve cihaz otomatik olarak uyku döngülerini izliyor. REM döngüsüne ulaşıldığında, berrak rüyaları tetiklemek için sinyaller gönderiyor. Şirketin CEO'su kullanımıyla ilgili bir demo sırasında, "Siz kafa bandını takarken her şey otonom olarak gerçekleşecek" diyor.

KULLANIMLAR BAŞLIYOR

Kafa bandını denemek isteyen beta kullanıcılarına kayıt açıldı ve ilk test aşamasında cihazı ücretsiz olarak sunuldu. Şaşırtıcı bir şekilde, kısa bir süre içinde 400'den fazla kişi beta programına kaydoldu. Son beta test aşamasının 2024 baharında başlaması planlanıyor.

Bu uyku kontrolü alanında bir ilk değil. Ancak bu ürün, benzer ürünlerden farklı olarak ticari olarak halka sunulmuş bir ürün olma özelliği taşıyor. Yapay zeka ve beyin teknolojisinin hızla geliştiği bir dönemde, bu kafa bandının başarısı, bu alandaki gelecekteki potansiyeli de gösterebilir.