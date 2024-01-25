Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:39

Güncelleme: 25.01.2024 - 22:39

Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın dillere destan olan projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıkacak. Peki, İnci Taneleri Ayça kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur.