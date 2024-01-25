İnci Taneleri Ayça kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, kariyeri ve hayatı ile sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Ayça kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:39
İnci Taneleri Ayça kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
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Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen pek çok projede yer alan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez Yılmaz Erdoğan'ın dillere destan olan projesi İnci Taneleri ile ekran karşısına çıkacak. Peki, İnci Taneleri Ayça kimdir, kaç yaşında? İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğdu. Dönence (2023) , Arka Sokaklar (2006) ve Karadayı (2012) yapımlarıyla tanınan oyuncudur.


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