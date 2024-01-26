Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:42

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:42

Orkuncan İzan İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Zerre karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan İnci Taneleri dizisinde Zerre karakterine hayat veren Orkuncan İzan'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri'nin Zerre'si Orkuncan İzan kim, kaç yaşında, nereli? Orkuncan İzan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...



ORKUNCAN İZAN KİMDİR?

Orkuncan İzan 19 Mayıs 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitim hayatının tamamını Ankara'da geçiren İzan, 2011 yılında Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk hayatına başladı. 2013’yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü bırakıp Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başladı. 2019'daki mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşen İzan, Kadıköy Boa Sahne'de "Misket" isimli tiyatro oyununda oynamaya başladı. "Yargı", "Hekimoğlu" ve "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizilerinde konuk oyunculuk yaptıktan sonra "Güzel Günler" dizisinin ana kadrosuna dahil oldu. 2024 yılında yayımlanmaya başlayan İnci Taneleri dizisinde Zerre karakterini canlandırıyor.

ORKUNCAN İZAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İnci Taneleri

Güzel Günler

ekiç ve Gül: Bir Bahzat Ç. Hikayesi

Yargı Hekimoğlu