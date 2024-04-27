İnci Taneleri'ne yeni isim: En son Yasak Elma da rol almıştı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 19:13

Güncelleme: 27.04.2024 - 19:13

BKM'nin televizyon ekranlarına damgasını vuran yeni dizisi İnci Taneleri kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrol oyunculuğu yaptığı diziye Gülenay Kalkan da katılacak.

MUHAN KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenol Sönmez’in yönettiği dizide Azem’in kızı Nehir rolü için titiz bir oyuncu seçimi yapılmış ve role Sera Kutlubey’in hayat vereceği ortaya çıkmıştı.

Nehir’in gelişiyle beraber diziye önce erkek arkadaşı Arcan ve Arcan’ın annesi Muhan da katılacak. Arcan’a başarılı oyuncu Bora Cengiz hayat verirken, annesini ise usta oyuncu Gülenay Kalkan canlandıracak.