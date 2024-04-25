Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:52

Güncelleme: 25.04.2024 - 17:52

İnci Taneleri dizisinde Azem’in (Yılmaz Erdoğan) “Nehir” karakterine hangi kadın oyuncunun hayat vereceği merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolün sahibi belli oldu. "Zalim İstanbul" dizisinin ardından "İyilik" projesiyle yıldızı parlayan Sera Kutlubey “İnci Taneleri”nin Nehir’i oldu. Peki, Sera Kutlubey kimdir? İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir’i canlandıracak olan Sera Kutlubey kaç yaşında, nereli?

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.