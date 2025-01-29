İnci Türkay Londra'ya taşınmasının nedenini anlattı: Zamanı geldi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:26

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:26

Sihirli Annem adlı dizide Betüş karakterini canlandıran ve bu rolüyle hafızalarda yer eden oyuncu İnci Türkay, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

Uzun yıllardır Londra'da yaşayan İnci Türkay, bu kararının sebebini ilk kez anlattı. oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki: tamam zamanı geldi."

"ŞU AN OLSA YAPAMAZDIM"

İnci Türkay, sözlerine "Çok güzel işler yaptım burada. 1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım" diye devam etti.