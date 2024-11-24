Inditex indirimleri başladı mı? Inditex indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday ile mağazalar bu sene de dev indirimler gerçekleştirecek. Alışveriş tutkunlarının ilgiyle takip ettiği 202 Inditex indirimleri yaklaşıyor. Peki, Inditex indirimleri başladı mı? Inditex indirimleri ne zaman başlayacak?

Inditex indirimleri başladı mı? Inditex indirimleri ne zaman başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:21

Her yıl kasım ayında birçok marka ve alışveriş sitesi çeşitli indirimler düzenliyor. Peki, Inditex indirimleri başladı mı? Inditex indirimleri ne zaman başlayacak?

INDİTEX İNDİRİMLERİ 2024 NE ZAMAN?

Efsane Cuma, her yıl Kasım ayının son haftasında düzenlenen ve perakende sektöründe büyük indirimlerin sunulduğu bir alışveriş etkinliğidir. 2024 yılında Efsane Cuma, 29 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir. Inditex’in bu yılki indirimi 29 Kasım'da başlaması bekleniyor.

Ocak ayının ilk haftasında ise büyük kış indirimi olacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. yüzde 70’e varan indirimli ürünler hem mağazada hem online uygulamada hem de web sitesinden satışa sunulacak.

INDITEX MARKALARI NELER?

Inditex dünyanın en büyük moda dağıtımı gruplarından biri. Sekiz ticari formata sahiptir. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe Inditex markaları arasında yer almaktadır.


Etiketler: #Alışveriş #ne zaman

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