Bolu dağı trafiğe kapalı mı? Bolu dağı ne zaman açılacak?
Bolu da kar yağışının gerçekleştiği iller arasında yer alıyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. Peki, Bolu dağı trafiğe kapalı mı? Bolu dağı ne zaman açılacak?
Bolu dağı tüneli trafik son durumu yola çıkacak şoförler tarafından kontrol ediliyor. Kar yağışının etkili olduğu Bolu’da zaman zaman olumsuz durumlar oluşabiliyor. Peki, Bolu dağı trafiğe kapalı mı? Bolu dağı ne zaman açılacak?
BOLU DAĞI TÜNELİ TRAFİĞE KAPALI MI, AÇIK MI?
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde saat 05.30 sıralarında zincirleme kaza meydana gelmişti. İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil durmayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden ve Bolu Dağı Tüneli girişinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.
Etiketler: #bolu dağı #Bolu Dağı Tüneli
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