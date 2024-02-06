Influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır? Influencer sertifika programı şartları nelerdir?
Ticaret Bakanlığı Influencer Sertifika Programı'nı duyurdu. Buna göre, tüketicilerin korunmasına yönelik birtakım yeni uygulamaların devreye gireceği bildirildi. Peki, Influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır? Influencer sertifika programı şartları nelerdir?
Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca Influencer bu programı merak etti. Peki, Influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır? Influencer sertifika programı şartları nelerdir?
INFULUENCER NEDİR?
Sosyal medya etkileyicileri kendilerini belirli bir alanda uzman olarak kabul ettirir ve bilgilerini bir veya daha fazla sosyal platformda (Instagram, YouTube, TikTok veya bloglar gibi) seçilmiş bir kitleyle paylaşır.
INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?
Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık, yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacağını vurguladı.
Ayrıca e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.
INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NASIL ALINIR?
influencer'lar özelinde çalışma grupları oluşturulacak ve Reklam Özdenetim Kurulu ile Reklam Kurulu işbirliğinde 'Influencer Sertifika Programı' projesi başlatacak. Detayları henüz netleşmemekle birlikte, bu programa katılmayanların influencer olamayacağı belirtildi.
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