İngiliz futbolcu George Cohen kimdir?

23 Aralık 2022 Cuma, 17:40

İngiltere'nin 1966'da Dünya Kupası şampiyonu olduğu dönemde kadroda yer alan ünlü futbolcu George Cohen 84 yaşında öldü. İngiliz futbol kulübü Fulham, George Cohen'in öldüğünü duyurarak, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermedi. George Cohen'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İNGİLİZ FUTBOLCU GEORGE COHEN KİMDİR?

George Cohen, 22 Ekim 1939'da Londra'nın Kensington bölgesinde doğdu. Fulham formasıyla 459 maça çıkan ve 6 gol atan Cohen, sağ bek hücum oyuncusuydu. Cohen, İngiltere milli takımında 37 maç oynadı. 1966 Dünya Kupası'nda Cohen, Portekiz'e karşı oynanan yarı finalde (2-1) skoru belirleyen golü attı. Cohen, ciddi bir diz sakatlığının ardından 29 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı. 20002de "İngiliz İmparatorluğu 5. Derece Nişanı" ile ödüllendirilen Cohen, 2009 yılında "İngiliz Futbol Şöhretler Müzesi"ne kabul edildi. 2010'da Cohen, 2010 Dünya Kupası'nda kullanılan Adidas Jabulani'ye yönelik yoğun eleştirinin ardından futbol toplarının tasarımındaki değişiklikleri eleştirmişti.

GEORGE COHEN'İN ÖZEL YAŞAMI

George Cohen, 1962'de Daphne Cohen ile evlendi ve çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu.

GEORGE COHEN'İN PROFESYONEL KARİYERİ

1956–1969 - Fulham

GEORGE COHEN'İN MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

1964–1967 - England

1959–1963 - England U23