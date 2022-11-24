Kanada kalecisi Milan Borjan kimdir? Milan Borjan hangi takımlarda oynadı?

24 Kasım 2022 Perşembe, 16:00

2022 FIFA Dünya Kupası Katar F Grubu'ndaki maçta Kanada ve Belçika karşı karşıya geldi. Belçika'nın galip geldiği maçta Kanada'nın kalecisi Milan Borjan dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

MİLAN BORJAN KİMDİR?

Milan Borjan, 23 Ekim 1987'de, Hırvatistan'ın Knin şehrinde doğdu. Borjan daha sonra çocuk yaşta ailesiyle beraber Belgrad'a taşındı. Burada Radnicki Beograd altyapısında futbola başladı. Daha sonra Yugoslavya iç savaşının başlamasından sonra ailesiyle birlikte tekrar göç edip Kanada'nın Vinnipeg kentine yerleşti. Bir yıl aradan sonra ailece Vinnipeg'den Hamilton, Ontario'ya taşındılar. Burada amatör lig takımlarından Mount Hamilton Youth Soccer Club altyapısında futbol oynamaya devam etti. Kanada'da futbolun o kadar gelişmiş olmamasından dolayı kariyeri bir ara durakladı. Bunun üzerine Milan Borjan'in babası zamanında Kanada'da Hamilton Thunder futbol oynamasından dolayı Güney Amerika'da büyük takımlarda oğlunun denenme antrenmanları na çıkmasını sağladı. Böyle bir dönem Arjantin takımlarından Boca Juniors altyapısında oynamaya başladı. Daha sonra Uruguay takımlarından Nacional Montevideo'da forma giymeye başlayan Borjan, tekrar Arjantin'in River Plate takımına geçti ve burada A2 takımı olan CA River Plate II oynamaya başladı. Burada bir sezon oynadıktan sonra Quilmes takımı için oynamaya başladı.

Borjan, 2009-2010 sezonunun başında Sırbistan'in FK Rad Belgrad'da deneme amaçlı antremanlara katıldı ve beğenilerek üçüncü kaleci olarak takım kadrosuna dahil edildi. Burada Sırbistan 21 yaş altı millî futbol takımının kalesini koruyan Branislav Danilovic'in birinci kaleciliğe yükselmesinden ve Damir Kahriman'in takımdan ayrılmasından dolayı ikinci kaleciliğe yükseldi. Kısa zaman sonra ara sıra oynama fırsatı bulmaya başlayan futbolcu, daha sonra ilk on birde düzenli olarak oynamaya başladı. Burada kısa zaman sonra ligin en iyi kalecileri arasında görülmeye başlandı. Bunun üzerine aynı zamanda Sırbistan millî futbol takımı ve Kanada millî futbol takımından davet aldı ve tercihini Kanada'dan yana kullandı. 2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminde Sivasspor'a transfer olan futbolcu, 9 Şubat 2011 tarihinde Yunanistan millî futbol takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasından ilk kez Kanada millî futbol takımı formasını giydi. Kanada millî futbol takımıyla 2011 CONCACAF Altın Kupa turnuvasına katıldı.

MİLAN BORJAN EVLİ Mİ?

Milan Borjan, Snezana Filipovic ile evlidir.

ALTYAPI KARİYERİ

2001-2002 - Radnicki Beograd

2004 - Mount Hamilton YSC

2004-2005 - Boca Juniors

PROFESYONEL KARİYERİ

2005-2006 - Nacional Montevideo

2006-2007 - CA River Plate II

2007-2009 - Quilmes

2009-2011 - FK Rad Belgrad

2011-2014 - Sivasspor

2012 - Vaslui

2014 - Ludogorets Razgrad

2015 - FK Radnicki Niš 15

2015 - Ludogorets Razgrad

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2011 - Kanada