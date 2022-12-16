Branco van den Boomen kimdir? Branco van den Boomen hangi takımlarda oynadı?

16 Aralık 2022 Cuma, 15:05

Hollandalı genç ve başarılı sporcu Branco van den Boomen gündem oldu. Futbol takipçileri sporcunun yaşamını ve kariyerini merak ediyor. Oyuncunun oynadığı takımlar ve başarıları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BRANCO VAN DEN BOOMEN KİMDİR?

Branco van den Boomen, 21 Temmuz 1995'te Hollanda'nın Eindhoven şehrinde doğdu. Futbol hayatına Oerle'deki RKVVO'nun genç takımlarında oynayarak başladı. Daha sonra ünlü Ajax Gençlik Akademisi'ne katıldı ve 4 Mart 2011'de üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Van den Boomen, 2013-2014 sezonuna 19 yaş altı takımı Ajax A1'de Nike A-Juniors Eredivisie'de oynayarak başladı. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde üç maçta mücadele ederken, AC Milan U19'a karşı bir gol attı ve Jong Ajax'ın yedek kadrosunda bir yer kazandı. Jong Ajax formasıyla oynadığı ilk maçında, takımın 11 Kasım 2013'te De Graafschap'a karşı oynadığı maçta 63. dakikada Wang Chengkuai'nin yerine oyuna girdi. Van den Boomen, ilk profesyonel golünü bir deplasman maçında SC Telstar'a karşı attı. Ocak 2014'te van den Boomen'in resmi olarak Jong Ajax kadrosuna terfi ettiği ve kulübün gençlik saflarına geri dönmeyeceği açıklandı.

19 Haziran 2014'te, van den Boomen'in FC Eindhoven ile ücretsiz transfer olarak sözleşme imzaladığı, doğduğu şehre döneceği ve kulüple üç yıllık bir analaşmaya gittiği açıklandı. Yeni kulübündeki ilk maçına 15 Ağustos 2014'te FC Emmen karşısında 3-0 galibiyetle çıktı. 7 Ağustos 2020'de Van den Boomen, kariyerinde ilk kez Hollanda'dan ayrıldı ve 2019–2020 Ligue 1 sezonunu 20. sırada bitirdikten sonra Ligue 2'de küme düşen Fransız kulübü Toulouse'a katıldı. Van den Boomen, 2020–2021 sezonunda Toulouse orta sahasının Stijn Spierings ve Brecht Dejaegere'den oluşan kilit oyuncularından biri oldu ve beş gol, yedi asist yaptı. 2021–2022 sezonunda Van den Boomen, 12 sayı ve 21 lig rekoruna asist de ekleyerek başarısını büyük ölçüde artırdı.

BRANCO VAN DEN BOOMEN'İN PROFESYONEL KARİYERİ

2013–2014 - Jong Ajax

2014–2015 - Eindhoven

2015-2017 - Heerenveen

2016–2017 - Willem II

2017–2019 - Eindhoven

2019–2020 - De Graafschap

2020– - Toulouse