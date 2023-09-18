İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'e yönelik suçlamalar neler?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 06:50

Güncelleme: 18.09.2023 - 06:51

PA Media Russell Brand

BBC, Channel 4 ve bir prodüksiyon şirketi, İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'e yönelik suçlamaları soruşturduklarını açıkladı. Brand, 2006-2013 yılları arasında dört kadına tecavüz etmek ya da cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Brand, suçlamaları reddediyor.

48 yaşındaki İngiliz komedyen ve aktöre yönelik iddialar, İngiltere'de Times ve Sunday Times gazeteleriyle, Channel 4 televizyonunda yayımlanan Dispatches programında dile getirildi.

Brand'e yönelik suçlamalar şöyle:

Sunday Times gazetesine konuşan bir kadın, Brand'in 2012'de ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde kendisine tecavüz ettiğini, aynı gün tecavüz kriz merkezinde tedavi gördüğünü iddia etti. Gazete, kadının iddialarını destekleyecek, tedaviyle ilgili tıbbi kayıtları gördüğünü bildirdi.

Başka bir kadın da Brand'in 30'lu yaşlarının başında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Saldırı sırasında henüz 16 yaşında ve öğrenci olduğunu söyleyen kadın, Brand'in kendisine "çocuk" diye hitap ettiğini; ilişkileri sırasında duygu sömürüsüne ve denetleme amaçlı kontrole maruz kaldığını söyledi. Brand'in, 16 yaşındaki kadınla BBC'de sunuculuk yaparken ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Bir diğer kadın da Brand'in Los Angeles'ta birlikte çalıştıkları dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddiasına göre Brand onu, suçlamasıyla ilgili olarak birisiyle konuşması halinde, mahkemeye vermekle tehdit etti.

Yine adının açıklanmasını istemeyen bir başka kadın da, Brand'in, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, ilişkileri boyunca fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını iddia etti.

İngiliz komedyen ve aktör ayrıca geçmişte kariyerinde zirvedeyken iş yerinde sık sık; soyunmak, cinsel sözler söylemek ve agresif davranmak dahil bir dizi uygunsuz hareketle de suçlanıyor.

BBC'ye konuşan Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü, Brand ya da onu suçlayanlardan biri ile ilgili bir dosyanın kendilerine iletilmediğini söyledi.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, medyadaki Brand'e yönelik bir dizi cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili haberlerin bilindiği ancak kuruma, kurban olduğu iddia edilen kişilerden İngiliz komedyen ve aktörle ilgili herhangi bir şikayet iletilmediği belirtildi.

Russell Brand, 2006-2008 yılları arasında BBC'de çeşitli radyo programları sunmuştu. BBC, Brand'le ilgili suçlamaları incelediğini açıkladı. Brand'in geçmişte program sunduğu Channel 4 televizyonu, suçlamalarla ilgili iç soruşturma başlattığını duyurdu. Brand'in sunduğu bazı programların yapım şirketi Endemol da, İngiliz komedyen ve aktörle ilgili iddialarla ilgili olarak "acil" iç soruşturma başlattığını açıkladı.

Pazar günü BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Brand'e yönelik suçlamaları sonrası, eğlence sektörünün yanıtlaması gereken sorular olduğunu söyledi.

İngiltere'de, Avam Kamarası Medya Komitesi Başkanı Dame Caroline Dinenagede de, "Başta kamu yayıncılarımız olmak üzere, medyanın iddialara yanıtlarını yakından takip edeceğiz. İddiaların sektör kültürüne dair ortaya çıkardığı sorulara da bakacağız" dedi.

Brand ise YouTube'da yayımladığı bir videoyla kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve tüm ilişkilerinin "daima rızaya dayalı olduğunu" söylemişti.