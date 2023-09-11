Traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü

Aksaray'da kullandığı traktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:24
Traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde dün akşam saatlerinde Evren Kocaöz, babasına ait traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi.

Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz’ün cenazesi, bugün toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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