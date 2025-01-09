İnhisar'da yetişiyor, diğer şehirlere tonlarca gönderiliyor
Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu Köyü'nde istiridye mantarı üreten firma, Türkiye'nin çeşitli illerine tonlarca mantar gönderiyor.
İnhisar Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, Koyunlu köyünde bulunan istiridye mantarı üretim firmasına ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, istiridye mantarı üretim firması hiçbir katkı maddesi olmadan doğal gübre ile halka arz edilgini anlatarak, "İlçemizde ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla, birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar içerisinde, ilçemizde mantar yetiştiriciliğini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik uyguladığımız projelerimiz de önemli yer tutmaktadır" dedi.
Çetin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller” projesiyle ilçede, istiridye mantarı üretimi gerçekleştiren üreticiden bilgiler aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!
- Fuat Uğur ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi