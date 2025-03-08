İnhisarlı kadınların geçim kaynağı: Yılda 1610 ton rekolte!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:13

Güncelleme: 08.03.2025 - 13:13

İlçedeki seralar ile tarlalarda kasım ayında dikimine başlanıp mayısa kadar aralıklarla ekilip hasat edilen yeşil soğan, ilçedeki tesislerde İnhisarlı kadınlarca çamurundan temizlenip ayıklanarak 250 gramlık demetler haline getiriliyor.

Kadınlar, yılda ortalama 1610 ton rekolte elde edilen ürünün dikim, söküm, toplama ve yıkama aşamalarında da emek veriyor.

Temizlenip demet haline getirilen yeşil soğanlar, paketlendikten sonra satış için İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi illerdeki toptancı hallerine gönderiliyor.

Yeşil soğan temizleyen 56 yaşındaki Naciye Uygun ise yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını anlattı.

Keyifli vakit geçirdiklerine değinen Uygun, "Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Şu anda ramazan dolayısıyla herkes kendi işinde, ibadetinde. İnşallah yeşil soğanlarımız girdikleri evlere mutluluk ve huzur getirir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Bir çocuk annesi 60 yaşındaki Emine Şanlı da işlerini severek yaptıklarını, zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getirdi.

Temizledikleri soğanların Marmara'daki sofraları süslediğini kaydeden Şanlı, "Mutluyuz. Hayatımızdan memnunuz. İnşallah 8 Mart Dünya Kadınlar Günü güzel geçer." şeklinde konuştu.