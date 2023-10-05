İnsanlar burada yeraltında yaşıyor: Coober Pedy'nin sırları

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:41

Avustralya'nın Orta-Avustralya bölgesinde yer alan Coober Pedy, dünyanın en ilginç ve benzersiz kasabalarından biridir. Bu sıradışı yerleşim yeri, kendine özgü bir yaşam tarzı ve çarpıcı coğrafyasıyla ünlüdür. İşte Coober Pedy'nin dikkat çekici özellikleri...

1. Yer Altı Şehir:

Coober Pedy'nin en tanınmış özelliği, yer altı yaşam alanlarıdır. Sıcak iklimi nedeniyle birçok ev ve iş yeri yerin altında bulunur. Bu yer altı evler, sıcaklıklardan kaçınmanın yanı sıra enerji tasarrufu da sağlar. Aynı zamanda yer altındaki maden ocaklarından boşaltılan yeraltı odaları, turistler için ilgi çekici bir cazibe merkezidir.

2. Opal Başkenti:

Coober Pedy, dünyanın opal üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştirir ve "Opal Başkenti" olarak da bilinir. Kasaba, bu değerli taşların çıkarılması, işlenmesi ve satılması konusunda büyük bir endüstriye ev sahipliği yapar.

3. Mars Benzeri Manzara:

Coober Pedy'nin çorak ve kuru manzarası, bazen Mars'ı anımsatan bir atmosfere sahiptir. Bu benzersiz arazi, birçok bilim kurgu filmi ve televizyon dizisi için set olarak kullanılmıştır.

4. "Kanguru Kalesi" Evi:

Kasabanın sembolü haline gelen "Kanguru Kalesi" adlı ev, tamamen yeraltında bulunan bir konut olarak ün kazanmıştır. Bu ev, dışarıdan bakıldığında sıradan bir çatı ve girişe sahip gibi görünürken, içi geniş ve ferah bir yeraltı yaşam alanıdır.

5. Yıldız Gözlemciliği:

Coober Pedy'nin sıcak ve kurak iklimi, gökyüzünün net görünmesini sağlar. Bu nedenle kasaba, yıldız gözlemcileri için mükemmel bir yerdir. Birçok turist, gece gökyüzünün altında yıldızları izlemek için buraya gelir.

6. Tuğla Kiliseler:

Kasabada bulunan St. Peter ve Paul'un Katolik Kilisesi, yeraltında tuğladan inşa edilen dünyanın en ilginç kiliselerinden biridir. Bu kilise, sıcak hava koşullarına rağmen serin bir ibadet yeri sunar.

Coober Pedy, eşsiz yaşam tarzı, opal hazineleri ve benzersiz coğrafyasıyla sadece Avustralya'nın değil, dünyanın dikkat çekici kasabalarından biridir.