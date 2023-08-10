Avustralya'da yeni bir amfibi türü keşfedildi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 08:37

Güncelleme: 10.08.2023 - 08:37

Araştırmacılar, 1990'lı yıllarda Yeni Güney Galler eyaletinde emekli bir tavuk çiftçisi tarafından bulunan hayvanın fosilleşmiş kalıntıları üzerinde neredeyse 30 yıldır çalışıyor.

Dünyada kertenkeleye benzeyen bu türe ait 10'dan az fosil bulundu.

Uzmanlar, keşfin "Avustralya'daki amfibilerin evrim hikayesini yeniden yazabileceğini" söylüyor.

Avustralyalı çiftçi Mihail Mihaildis'in neredeyse 30 yıl önce fosili keşfetmesine yol açan şey, Sydney'in yaklaşık 90 dakikalık kuzeyinde Umina'daki evindeki kırık bir bahçe duvarıydı.

Mihaildis, duvarı tamir etmek için 1,6 tonluk kumtaşı satın aldı ve taşın dış katmanlarını keserken, bilinmeyen bir yaratığın ölümsüzleştirilmiş ana hatları ortaya çıktı.

Mihaildis, 1997'de fosili Sydney'deki Avustralya Müzesi'ne teslim etti.

Kalıntıların kaynağını yıllar sonra paleontolog Lachlan Hart keşfetti.

Fosili ilk Avustralya Müzesi'nde çocukken gören Hart, "O sırada dinozorlara takıntılıydım. Fosili ilk 1997'de 12 yaşındayken sergide gördüm ve 25 yıl sonra doktoramın bir parçası oldu, bu tam delilik" diyor.

Hart, ekibiyle 250 milyon yıl önce Avustralya'nın Triyas dönemindeki yaşam üzerine çalıştığı sırada şans eseri fosilin incelenmek üzere kendilerine verildiğini söylüyor.

Taş kalıbının üzerinde "neredeyse eksiksiz bir iskelet" olduğunu anlatan Hart, "Başı ve gövdesi birbirine bağlıydı ve derisinin ve vücudunun dış kısmındaki yağ dokuları fosilleşmişti. Bu gerçekten nadir bir keşifti" diyor.

Hart ve meslektaşları, amfibi türünün yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğunu ve semender şeklinde bir gövdeye sahip olduğunu tahmin ediyor.

Yeni keşfedilen türe, Latince'de "kumda sırt üstü ilerleyen" anlamına gelen Arenaepeton supinatus ismi verildi.

Bilim insanları, etobur olduğu düşünülen amfibinin bir zamanlar Sydney'in tatlı su göllerinde ve akarsularında yaşadığını söylüyor.

Türün ayrıca Temnospondyli ailesinden olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu türün 66 milyon yıl önce dinozorların neredeyse yüzde 80'ini yok eden bir dizi volkanik patlama ve beş diğer toplu yok oluş olayının ikisinden sağ kurtulduğunu aktarıyor.

Avustralya'da Temnospondyli türünden yalnızca üç fosil daha başarıyla tanımlandı.

Hart, Salı günü yayımlanan bulguların, "Avustralya'nın hayvanların evrimleşmesi ve toplu yok oluş olaylarından sonra sığınması için çok uygun bir yer olduğunu gösterdiğini" söylüyor.

Fosil, bu yılın sonuna doğru Avustralya Müzesi'nde tam zamanlı olarak sergilenmeye başlanacak.