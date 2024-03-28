İnsanlar tarafından inşa edilen 5 yapay ada
Doğanın muhteşem güzelliklerinin yanı sıra insan yaratıcılığının da izlerini taşıyan yapay adalar, dünyanın dört bir yanında dikkat çekici yapıları ve benzersiz hikayeleriyle göz kamaştırıyor.
Dünya üzerindeki doğal adaların yanı sıra insan eliyle inşa edilmiş yapay adalar da var. Bu adalar, mühendislik harikalarıyla ve insan yaratıcılığının sınırlarını zorlayarak ortaya çıkmıştır. İşte dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından inşa edilmiş 5 etkileyici yapay ada...
Palm Jumeirah, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai'nin simgelerinden biri olan Palm Jumeirah, insan elinin müdahalesiyle denizden bir ada oluşturulmuş bir yapay ada kompleksidir. Palm Jumeirah'ın palmiye şeklindeki tasarımı, deniz üzerine yapılan yapay adalar arasında en dikkat çekicilerinden biridir. Lüks oteller, rezidanslar, alışveriş merkezleri ve eğlence tesisleriyle dolu bu ada, Dubai'nin turistik cazibe merkezlerinden biridir.
The World, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai'nin hemen yanında yer alan The World, insanların dünya haritasını taklit eden bir dizi yapay ada oluşturduğu benzersiz bir projedir. Her ada, farklı bir ülkeyi temsil eder ve zenginler için özel mülklerin inşası için kullanılmıştır. Ancak, proje tamamlandıktan sonra bazı adaların bakımsız kaldığı ve beklenen ilgiyi görmediği belirtilmektedir.
Treasure Island, Kaliforniya, ABD
San Francisco Körfezi'nde bulunan Treasure Island, 1939-1940 San Francisco Uluslararası Fuarı için yapay olarak inşa edilmiştir. O zamandan beri, bu yapay ada askeri amaçlarla kullanılmış, ancak daha sonra ticari ve konut amaçları için yeniden geliştirilmiştir. Bugün, Treasure Island, restoranlar, oteller ve rekreasyon alanlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Amwaj Adaları, Bahreyn
Bahreyn Körfezi'nde bulunan Amwaj Adaları, deniz üzerindeki bir dizi yapay ada kompleksidir. Bu ada grubu, bir dizi lüks konut, ticaret ve eğlence tesisleriyle doludur. Sahil şeridi, plajlar ve lagünlerle çevrili olan Amwaj Adaları, Bahreyn'in modern ve lüks bir yaşam tarzı sunan önemli bir destinasyonudur.
Venice Adası, Makati, Filipinler
Makati, Filipinler'deki Venice Grand Canal Alışveriş Merkezi'nin bir parçası olan Venice Adası, Venedik'in ikonik manzarasını taklit eden bir yapay göl üzerine inşa edilmiş bir komplekstir. Bu ada, Venedik tarzı kanalları, gondolları ve Venedik mimarisiyle ünlüdür. Ziyaretçiler, burada alışveriş yapabilir, yeme içme mekanlarında vakit geçirebilir ve Venedik atmosferini deneyimleyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Özgür Özel'den 'anket' açıklaması!
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kararı
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti