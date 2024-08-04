İnsanlık gönlünü teknolojiye kaptırdı: Yapay zekaya aşık olanların sayısı arttı

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:07

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:07

Yapay zeka destekli sanal asistanlar, akıllı telefonlar ve sosyal medya gibi teknolojilerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Son zamanlarda ise insan benzeri yeni bir sohbet robotu türü yükselişte: Yapay zekalı romantik arkadaşlar. Chatbot'lar insanlarla metin, ses ve görüntü aracılığıyla iletişim kuran yapay zeka destekli programlardır.

Modern sohbet robotları, kullanıcıların etkileşime girme ve duygusal bağ kurma eğilimini artıran, hatta aşık olma noktasına kadar varan, giderek insana benzeyen niteliklere sahiptir. COVID-19 salgını kısıtlamalarından sonra daha da kötüleşen yalnızlık, daha fazla insanın yapay zekayı danışmanların, arkadaşların ve romantik partnerlerin yerine kullanmasına neden oldu.

Araştırmalar, yapay zeka sohbet robotlarının arkadaşlık sunabileceğini, yalnızlığı hafifletebileceğini ve destekleyici mesajlarla olumlu duyguları artırabileceğini gösteriyor. Chatbotlar ayrıca diğer kaynakların az olduğu durumlarda açık sohbetler ve tavsiyeler için yargısız bir alan sağlıyor. İnsanlar ayrıca yapay zeka ile insan ilişkilerine benzer samimi ve tutkulu bağlar kurabilir.

Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcılar bir insanla mı yoksa bir chatbotla mı etkileşime girdiklerine inansalar da, keyif alma ve duygusal tepki açısından bir fark yok gibi görünüyor. Hatta bir çalışma, bireylerin sohbet sırasında daha az duyarlı insanlara kıyasla chatbotlarla daha güçlü bir duygusal bağ hissettiklerini göstermiştir.

GERÇEK OLMADIĞININ FARKINDALAR AMA...

Araştırmalar, insanların "gerçek" bir insan olmadığını kabul etseler bile yapay zeka ile gerçek duygusal bağlar kurabileceğini tekrar tekrar göstermektedir. Birçok insan sohbet robotlarını kullanmaktan psikolojik faydalar elde ediyor gibi görünse de, bu ilişkilerin potansiyel olarak zararlı sonuçları belirsizliğini korumaktadır.

Romantik sohbet robotları, çatışmadan ve uzlaşma ihtiyacından kaçınırken, sürekli erişilebilirlik ve sorunsuz etkileşimlerle benzersiz bir arkadaşlık biçimi sunmak üzere programlanmıştır. Bu durum, kullanıcıların insan romantik ilişkilerine dair beklentileri üzerindeki etkisi konusunda endişelere yol açmaktadır.

Romantik sohbet robotları, sosyal becerilerin gelişimini ve duygusal düzenleme ve sosyal etkileşimler yoluyla kendini onaylama dahil olmak üzere gerçek dünya ilişkilerinde gezinmek için gerekli ayarlamaları engelleyebilir.