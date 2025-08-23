İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor: Evrim süreci zannedildiği gibi olmayabilir

İsrail’in Karmel Dağı’ndaki Skhul Mağarası’nda bulunan 5 yaşında bir çocuğun fosili, Neandertaller ile modern insanların tahmin edilenden çok daha önce çiftleştiğini ortaya koydu. Tel Aviv Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü çalışma, insan evriminin kronolojisini değiştirebilecek bir bulgu olarak değerlendiriliyor. 140 bin yıl öncesine tarihlenen bu fosil, Homo sapiens ve Neandertaller arasındaki genetik ilişkinin bilinen en eski fiziksel kanıtı olarak tanımlandı.

TARİHİ KEŞİF: SKHUL ÇOCUĞU

Yaklaşık 90 yıl önce Skhul Mağarası’nda gün yüzüne çıkarılan iskelet, bugüne kadar çoğunlukla erken Homo sapiens’e ait sayılıyordu. Ancak yeni analizler, çocuğun kafatası yapısının Homo sapiens’e benzese de, iç kulak yapısı, alt çene ve beyin damarlarının Neandertal özellikleri taşıdığını gösterdi.

Profesör Israel Hershkovitz, “40 bin yıl önce Neandertallerin yok olmasına rağmen bugün genomumuzun yüzde 2 ila 6’sı Neandertal kökenli. Ancak o genetik karışımlar 60 ila 40 bin yıl önce yaşandı. Buradaki fosil ise 140 bin yıl öncesine tarihleniyor, bu yüzden olağanüstü önemli” dedi.

ERKEN GÖÇ DALGALARI VE GENETİK KARIŞIM

Uzun süre Neandertallerin Avrupa’da evrimleştiği ve 70 bin yıl önce İsrail’e göç ettiği sanılıyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, onların bölgede 400 bin yıldır yaşadığını ortaya koydu.

Nesher Ramla arkeolojik alanında bulunan kanıtlar, Homo sapiens gruplarının 200 bin yıl önce Afrika’dan ayrılarak Levant bölgesinde Neandertallerle karşılaştığını gösteriyor. Skhul çocuğu bu etkileşimin en somut sonucu olarak görülüyor.

Araştırmacılar, bu grubun genetik mirasının günümüz insanlarına aktarılmadığını, yani “ara bir nüfus” olarak tarihte kaybolduğunu belirtiyor.

İLERİ TEKNOLOJİYLE YENİDEN İNCELEME

Ekip, fosili mikro-CT teknolojisiyle tarayarak üç boyutlu bir model çıkardı. Bu sayede kafatasının iç damar yapısı ve anatomisi ayrıntılı biçimde incelendi, diğer hominid popülasyonlarıyla karşılaştırıldı.

Çalışmanın yazarları, bu çocuğun bilinen en eski Neandertal–Homo sapiens çiftleşmesinin doğrudan kanıtı olduğunu vurguladı. Daha önce 1998’de Portekiz’de bulunan “Lapedo Vadisi Çocuğu” Neandertal ve insan özelliklerini taşıyordu, ancak yalnızca 28 bin yıl öncesine tarihlenmişti. Skhul fosili ise bu tarihi 100 binden fazla yıl geriye çekti.

İNSANLIK ANLATISINI DEĞİŞTİREN BULGULAR

Bu keşif, insanlığın Afrika’dan çıkışı ve farklı insan türleriyle ilişkisi üzerine bilinenleri yeniden yazıyor. Önceden sadece son 50 bin yıldaki genetik karışımın günümüze taşındığı düşünülüyordu. Ancak Skhul çocuğu, insanlık tarihinde daha erken ve çok daha karmaşık bir etkileşimin yaşandığını ortaya koydu.