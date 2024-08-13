İnsanlık tarihini değiştiren keşif! Dev canlı bilimde şok etkisi yarattı!

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:47

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:47

Yeni bir çalışmaya göre, yaklaşık 21.000 yıl önce, bugünkü Arjantin'de yaşayan insanlar, devasa bir armadilo benzeri canlının kalıntılarına rastlayıp onu taş aletlerle parçaladı. Bu buluş, Amerika kıtasının çok daha erken bir tarihte yerleşildiğini gösteren kanıtlara bir yenisini ekliyor ve arkeologların bu konuya dair düşüncelerini kökünden sarsıyor.

SOYU TÜKENMİŞ BİR DEV

Armadilo'nun soyu tükenmiş bir türü olan Neosclerocalyptus'a ait olduğu belirlenen bu fosil, Buenos Aires yakınlarındaki Reconquista Nehri kıyılarında bulundu. Fosil üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme, canlının kalıntılarının yaklaşık 20.811 ile 21.090 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

Danimarkalı arkeolog Miguel Delgado'nun öncülük ettiği ekip, fosil üzerinde yer alan 32 kesik izini inceleyerek, bu izlerin taş aletlerle yapılmış olduğunu belirledi. Kesikler, özellikle armadilonun pelvis ve kuyruk bölgelerinde yoğunlaşmış, bu da canlının kaslı bölgelerinden etin çıkarılmaya çalışıldığını düşündürüyor.

AMERİKA'NIN İLK YERLEŞİM TARİHİ DEĞİŞTİ

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden paleoantropolog Briana Pobiner, kesik izlerinin insanlar tarafından yapıldığını gösteren "ikna edici kanıtlar" sunduğunu belirtti. Pobiner, araştırmacıların bu izlerin diğer doğal etkenlerden kaynaklanmadığını ispatlamak için niteliksel ve niceliksel analizler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Bu buluş, Amerika kıtasındaki ilk insan yerleşiminin 13.000 yıl öncesine dayandığına dair geleneksel görüşü sorguluyor. New Mexico'da bulunan 21.000 ila 23.000 yıllık fosilleşmiş ayak izleri ve Brezilya'da keşfedilen devasa tembel hayvan kemikleri gibi diğer buluntular da bu teoriyi destekliyor. Bu yeni kanıtlar, insanların Amerika kıtasına çok daha erken bir tarihte yerleşmiş olabileceğini gösteriyor.