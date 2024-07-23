Deprem sonrası bulunmuştu! 3 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıktı: Geçmişe ışık tutan keşif...

Aççana Höyük'te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık bir tablet bulundu.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:23
Deprem sonrası bulunmuştu! 3 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıktı: Geçmişe ışık tutan keşif...
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tablet gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, ilk okumalara göre milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette, yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtların yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, "28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor.

Tablet, Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

İlk satırlarında yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımının kaydedildiği buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.


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