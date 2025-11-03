İnsanoğlu milyonlarca yıl sonra tamamen unutulabilir mi?

İnsanoğlu uzun zamandır geçmişe hayranlık duyuyor.

Topraktan sayısız fosil çıkardık.

Dünya'nın 4,5 milyar yıllık tarihinden kalıntılar, biz var olmadan çok önce eski türlerin nasıl yaşadığına dair bize ipuçları veriyor.

Peki ya bizim neslimiz tükenirse ve bundan milyonlarca yıl sonra başka bir akıllı tür ortaya çıkarsa, bir zamanlar bu gezegende bizim var olduğumuzu bilecekler mi?

Ya da uygarlığımızın nasıl bir şey olduğunu anlayabilecekler mi?

FOSİLLEŞME İHTİMALİMİZ DÜŞÜK

ABD'deki Rochester Üniversitesi'nde astrofizik profesörü olan Adam Frank, gelecekteki paleontologların fosillerimizi bulmasına kesin gözüyle bakılamayacağını söylüyor.

"Dünya'daki yaşamın sadece küçük bir kısmı fosilleşmiş. Özellikle de uygarlığınız jeolojik olarak sadece kısa bir süre sürmüşse şansınız daha az" diyor.

2018 yılında Prof. Frank tarafından kaleme alınan bir makale, dinozorların yeryüzünde 165 milyon yıl boyunca dolaşmış olmasına rağmen, bugüne kadar çok az fosil bulunduğuna işaret ediyor.

Makaleye göre, insan türümüzün sadece 300 bin yıldır var olduğu göz önüne alındığında bizden de geriye çok fazla kanıt kalmayabilir.

Yine de yeryüzünde bırakabileceğimiz başka türde izler var.

DÜNYA'NIN KİMYASINI DEĞİŞTİRMEK

Gezegenin doğal jeolojisinin bir parçası olarak kayalar sürekli değişiyor, yeni katmanlar ve tabakalar oluşuyor.

Her bir tabakanın kimyasal bileşimi, gezegenin o anki koşullarıyla ilişkili.

Prof. Frank'e göre, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar ve deniz seviyesindeki değişiklikler, kayaların oluşumunu etkileyecek ve bu da "muhtemelen bundan yüz milyonlarca yıl sonra" bile varlığımızın tespit edilebilmesine imkan sağlayacak.

Astrofizikçi, geleceğe dair değerlendirmesinde "Dünya'nın iklim sisteminin insan faaliyetleri nedeniyle değişmiş olması nedeniyle oksijen izotoplarında ve karbon izotoplarında bir farklılık olduğunu görebilirsiniz" diyor.

EVRİME YENİ BİR YÖN VERMEK

Ayrıca dünyanın dört bir yanına taşıdığımız veya biyolojik çeşitliliğini değiştirdiğimiz bitki ve hayvanlar aracılığıyla diğer türlerin fosillerini değiştirmiş olabiliriz.

2018 yılında yapılan bir araştırma, tüm canlı materyalin toplam ağırlığı anlamına gelen biyokütle ölçüldüğünde, tüm memelilerin yüzde 96'sının insanlar ya da onların beslediği hayvanlardan oluştuğunu gösteriyor.

Dünyadaki kuş biyokütlesinin üçte ikisinden fazlası da bizim kümes hayvanlarımız.

Kâr amacı gütmeyen bir yayın olan Our World in Data'ya göre her yıl 75 milyardan fazla tavuk öldürüyoruz.

Dolayısıyla, birbirinin neredeyse aynısı olan bu kuşların çok sayıda fosili, gelecekte dikkat çekebilir.

İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'nde jeolog, paleontolog ve emeritus profesör olan Jan Zalasiewicz "Biyolojik evrimin gidişatını değiştirdik" diyor:

"Uzak gelecekteki kaşiflerimiz merak edecekler: 'Ne oldu? Bu neden oldu?' diye soracaklar.

"Ve tüm bunların başladığı katmana odaklanacaklar. Bu da biziz."

'NİHAİ MİRASIMIZ'

Prof. Zelasiewicz ve Leicester Üniversitesi'nden meslektaşı Prof. Sarah Gabbott, "Discarded: How Technofossils Will Be Our Ultimate Legacy" (Teknofosiller Nasıl Nihai Mirasımız Olacak?) başlıklı kitaplarında, Dünya'nın jeolojik kayıtlarına geçecek şeylerin gündelik nesnelerimiz olacağını savunuyor.

Bunlara teknofosil diyorlar: Alüminyum içecek kutusu, polyester kazak ya da yeraltı otoparkı.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre yılda aşağı yukarı 30 gigaton nesne üretiyoruz.

Bu, dünyadaki her insanın her hafta kendi vücut ağırlığından daha fazlasını üretmesi anlamına geliyor.

Aslında yazarlar, kuru ağırlıkları karşılaştırıldığında dünyada canlılardan daha fazla insan yapımı şey olduğunu tespit ettiler.

İnsanların ağırlık açısından en fazla ürettiği şey beton - ki bu da gelecekteki kaşiflere pek doğal görünmeyebilir.

Prof. Zelasiewicz, "Şu anda beton yapma yöntemlerimizden biri uçucu kül eklemek... mikroskop altında [bu] kesinlikle tuhaf görünüyor" diyor:

"Fosilleşmiş kalıntıların içinde beton binaların kenarları ve kaldırım taşları yer alırsa, bunların doğal tabakadan epey farklı bir şey olduğunu göreceklerdir."





Kullandığımız malzeme ve nesnelerin çoğu çok uzun süre yok olmayacak.

Prof. Gabbott, plastiğin "muhtemelen sadece binlerce yıl değil, potansiyel olarak milyonlarca yıl dayanabileceğini" hatırlatıyor.

Bu malzemeden o kadar çok üretiyoruz ki, Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılına kadar okyanusta balıktan daha fazla plastik olabilir.

Ama mesele sadece plastik değil.

"Dört milyar yaşında olan ve içinde grafit bulunan kayalarımız var" diyor Prof. Gabbott:

"Yani kurşun kalem şeklindeki grafit dört milyar yıl dayanabilir."

Paleontolog, yüz milyonlarca yıl öncesine ait fosilleşmiş yapraklar bulunduğunu söylüyor:

"Kağıt, yapraklarla aynı madde olan selülozdan yapılır. Ve böylece kağıt doğru ortamda muhtemelen yüz milyonlarca yıl dayanabilir."

GEZEGEN ÇAPINDA DEĞİŞİKLİKLER

İnsanlar Dünya'nın jeolojisi üzerinde çoktan büyük bir iz bırakmış olabilir.

Bizim ölümümüzden çok sonra, bir gün başka bir zeki türün bunu görüp görmeyeceğini kimse tahmin edemez.

Ancak milyonlarca yıl sonraki mirasımızı hayal etmek faydalı mı?

Prof. Frank'e göre evet:

"Bence bu teknolojik olgunlaşmamışlık dönemini atlatabilmemiz için Dünya'nın uzun vadeli tarihi hakkında düşünebilmemiz hayati önem taşıyor.

"Bunlar yüzyıllar, bin yıllar, on bin yıllar boyunca sonuçları olacak gezegen ölçeğinde değişiklikler."