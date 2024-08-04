Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:31

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:31

Ünlü sosyal medya platformu Instagram’a ulaşım sağlanamıyor. Instagram'ın ne zaman açılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı ne zaman kalkacak?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram ne zaman düzelir, neden kapatıldı? Instagram erişim yasağında son durum - 3

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.