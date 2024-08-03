Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AKP'ye kötü haber: 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybına neden olacak'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:59

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:07

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün Instagram'a erişim engeli getirildi. Karar, BTK'nin site bilgileri sorgulama sayfasında görüldü.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söyledi.

"Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" diye konuşan Uraloğlu, görüşmelerin sürdüğünü ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını belirtti.

AKP’YE OY KAYBI GETİRECEK

Erişim engeli ikinci günde de devam ederken; Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AKP'ye kötü haber geldi.

Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem” dedi.

??Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor.. — Adem Belede (@adem_belede) August 3, 2024

"KARARIN UZAMASI HALİNDE..."

“Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor” diyen Belede, Instagram yasağının da AKP’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini söyledi.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” yorumunda bulundu.