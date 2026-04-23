Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya devi Instagram'da bugün erişim sorunları yaşanıyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Nisan Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye’de Instagram’a yönelik şikayetler, öğle saatlerinden itibaren dikkat çekici bir artış gösterdi. Kullanıcı geri bildirimlerine bakıldığında, erişim tamamen kesilmese de platformun işlevselliğinde ciddi aksaklıklar yaşandığı görülüyor.

Küresel ölçekte ise sorunların bir gün önce saat 15.00 civarında başladığı ve dalgalı şekilde devam ettiği belirtiliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Henüz Meta veya Instagram yetkililerinden konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Erişim sorunlarının dünya genelindeki sunucu yoğunluğundan mı yoksa teknik bir altyapı çalışmasından mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Kullanıcılar resmi bir bilgilendirme beklerken, platformdaki aksaklıkların kademeli olarak giderilmesi öngörülüyor.