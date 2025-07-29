Teknoloji devi Meta, uzun süredir test edilen Instagram'da canlı konum izleme özelliğini kullanıma sundu. Peki, Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır? Instagram'da canlı konum paylaşımı nasıl kapatılır?

INSTAGRAM CANLI KONUM İZLEME ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

Instagram için canlı konum takibi özelliği, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu ve daha sonra kademeli bir şekilde kullanıcıların erişimine açılmaya başlandı.

Teknoloji devi Meta, Instagram’da canlı konum izleme özelliğini 26 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, konum paylaşımı açık olan arkadaşlarını anlık olarak takip edebilecek ve son hikayelerini hangi konumdan paylaştığını görebilecek.

INSTAGRAM’DA CANLI KONUM NASIL PAYLAŞILIR?

Instagram canlı konum izleme özelliğini kullanmak için ilk olarak DM kutusuna girin.

Ardından mesajların üst kısmında yer alan notlar bölümündeki harita simgesine tıklayın.

Daha sonra Ayarlar simgesine tıklayıp konumunuzu kimlerin görebileceğini seçin.

INSTAGRAM’DA CANLI KONUM PAYLAŞIMI NASIL KAPATILIR?

Konum paylaşımını kapatmak istediğinizde en altta yer alan Hiç Kimse (Konumu Paylaşma) seçeneğini işaretleyin.

Bu kısımda konum paylaşımını ne kadar süreyle (3 saat, 24 saat, Tekrar açana kadar) kapatmak istediğinizi de seçebilmek mümkün.