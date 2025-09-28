Instagram’da keşfetini temizle: Algoritmayı sıfırlamanın 6 adımı

Instagram, kullanıcıların beğeni, takip ve etkileşimlerine göre keşfet ekranını kişiselleştiriyor. Ancak zamanla ilginizi çekmeyen ya da görmek istemediğiniz içeriklerle dolabiliyor. Peki keşfetinizi baştan yaratmak mümkün mü? İşte adım adım Instagram algoritmanızı sıfırlamanın yolları...

1. BEĞENİLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Önceki gönderilerde yaptığınız beğeniler keşfet önerilerinizi doğrudan etkiler. Ayarlardan “Hareketlerin” bölümüne girerek geçmiş beğenilerinizi gözden geçirin, istemediklerinizi kaldırın.

2. ARAMA GEÇMİŞİNİZİ SİLİN

Aradığınız hesaplar ve etiketler keşfetinizde görünebilir. Arama geçmişinizi düzenli olarak temizleyerek ilgi alanınızı yeniden şekillendirebilirsiniz.

3. “İLGİLENMİYORUM” SEÇENEĞİNİ KULLANIN

Keşfette hoşunuza gitmeyen içeriklerin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayıp “İlgilenmiyorum” seçeneğini işaretleyin. Bu, algoritmaya net bir sinyal gönderir.

4. YENİ İLGİ ALANLARI BELİRLEYİN

Hoşunuza giden sayfaları takip edin, içerikleri kaydedin ve beğenin. Algoritma, sizin bu davranışlarınıza göre keşfetinizi güncellemeye başlar.

5. TAKİP LİSTENİZİ DÜZENLEYİN

Artık ilgilenmediğiniz hesapları takipten çıkın. Böylece daha fazla etkileşim kurmak istediğiniz hesaplara alan açabilirsiniz.

6. SABIRLI OLUN

Algoritma birkaç gün içinde değil, düzenli etkileşimlerle yeniden şekillenir. Tutarlı davranışlarla kısa sürede istediğiniz keşfete ulaşabilirsiniz.