11.03.2026 11:41:00
Haber Merkezi
Instagram’da erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, uygulamanın çöküp çökmediğine dair bilgi arıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? 11 Mart 2026 günü Instagram erişim sorunu mu yaşanıyor?

11 Mart’ta yaşanan Instagram erişim sorunu nedeniyle uygulamaya giriş yapamayan bazı kullanıcılar, Instagram’ın neden açılmadığını merak ediyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? Instagram çöktü mü? 11 Mart 2026 günü Instagram erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte ayrıntılar...

Image

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kesinti raporlarına göre, 11 Mart 2026 saat 06.00 itibarıyla platformda erişim sorunları yaşandığı gözlemlendi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kesintilerin bazı bölgelerde ve belirli kullanıcılar arasında yaşandığı tahmin ediliyor.

