Instagram, Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 22:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 22:00

Çektiği video içerikleri ile yurttaşların beğenisini kazanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan Instagram hesabının kapandığını açıkladı.

Alpdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" ifadelerini kullandı.

'INSTAGRAM AÇILMAZSA' DİYE VİDEO ÇEKMİŞTİ

Alpdoğan son olarak Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında eğlence içerikli bir video paylaşmıştı.

instagram açılmazsa bizim facebook'a geçiş şeklimiz pic.twitter.com/4qfbIUniE0 — Oğuzhan Alpdoğan (@oguzhanalpdoan) August 4, 2024



