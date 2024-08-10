Instagram, Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı

Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının ardından X hesabından paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan hesabının kapatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 22:00
Instagram, Oğuzhan Alpdoğan'ın hesabını kapattı
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Çektiği video içerikleri ile yurttaşların beğenisini kazanan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan Instagram hesabının kapandığını açıkladı.

Alpdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" ifadelerini kullandı.

'INSTAGRAM AÇILMAZSA' DİYE VİDEO ÇEKMİŞTİ

Alpdoğan son olarak Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında eğlence içerikli bir video paylaşmıştı.



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