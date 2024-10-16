Instagram'a yeni özellik: Dijital profil kartviziti

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:01

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram artık profil kartı paylaşmanıza imkân tanıyor. Bu özelliğe ulaşabilmek için profil sayfasında yer alan "Profili paylaş" seçeneğini seçmeniz yeterli. Eğer işlevi daha önce kullanmadıysanız biyografinin hemen altında profil kartı özelliğini görebilirsiniz.

Özel olarak oluşturulan karekodu veya bağlantıyı diğer kişilere göndererek profil kartınızın görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Karekodu Hikayelere ekleme imkânı da mevcut.

Profil kartında profil resmi, kullanıcı adı, isim, soyadı, gibi profil sayfasında yer alan bilgiler bulunuyor. Kartta hangi bilgilerin görüneceğini seçebilir ve arka planı bir görsel ile özelleştirebilirsiniz.

Bunun için karekodun yer aldığı sayfanın sağ üst köşesindeki kalem simgesine dokunabilir "Profili düzenle" veya "Arka planı değiştir" seçeneğini seçebilirsiniz.