Instagram'da yeni konum özelliği: Friend Map nedir?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:41

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:41

Yeni gelecek olan bu özellik, Instagram kullanıcılarının arkadaşlarının yer bildirimlerini harita üzerinde görmesini sağlayarak, dünyanın dört bir yanındaki sevdiklerinizin nerede olduğunu keşfetmenize olanak tanır.



FRİEND MAP NEDİR?

Instagram'ın Friend Map özelliği, dünya haritası üzerinde arkadaşlarınızın yer bildirimlerini gösterir. Böylece, arkadaşlarınızın nerede olduğunu kolayca görebilir ve onlarla nerede buluşacağınızı planlayabilirsiniz. Tatil yaparken veya seyahat ederken, çevrenizdeki arkadaşlarınızın konumunu öğrenerek onlarla bağlantıda kalabilirsiniz.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni özellik prototip aşamasında ve henüz harici olarak test edilmiyor. Friend Map’in ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında da resmi bir açıklama yapılmış değil.

KOLAY KULLANIM

Friend Map, etkileşimli ve kolay kullanıma sahip bir arayüze sahiptir. Harita üzerinde kaydırma yaparak farklı bölgeleri keşfedebilir, arkadaşlarınızın konumunu yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca, her arkadaşınızın profiline kolayca erişebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Instagram, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutar. Friend Map özelliğini kullanırken, konumunuzu paylaşma seçeneğine dikkat edin ve sadece güvendiğiniz kişilerle konumunuzu paylaşın. Ayrıca, Instagram'ın gizlilik ayarlarını düzenleyerek konumunuzu istediğiniz zaman gizleyebilirsiniz.