İnternette tıklanmak için sucuk ve salamları klozet kapağına dizen Subway çalışanı kovuldu
Sandviç devi Subway'in, sandviçlerin üzerine basarken, yere ekmek fırlatırken ve klozet kapağına yiyecek dizerken çekilmiş videolarını paylaşan çalışanı kovuldu.
Subway'in bir çalışanının internette tıklanma uğruna yaptığı hareketler kovulmasına sebep oldu.
Çalışanın 'JumanneWay' takma ismiyle sandviçlerin üzerine bastığı, yere ekmek fırlattığı ve klozet kapağına sandviç malzemeleri dizdiği görüntüleri internette dikkat çekti.
İLK VUKUATI DEĞİL
Çalışan, ilk olarak Reddit platformunda fark edildi ve paylaştığı video, izleyicileri öfkelendirdi.
Söz konusu video, çalışanın ilk vukuatı değil. Sonrasında klozet kapağına sandviç mazemeleri koyduğu bir fotoğraf paylaştı. 'JumanneWay', bu paylaşımını da "Subway'i s..." notuyla paylaştı.
ŞİRKET SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI
Newsweek'te yer alan habere göre çalışan, videolarının internette yayılmasının ardından işten kovuldu. Şirketten bir sözcü yaptığı açıklamada "Subway ve restoran zincirimiz, sağlık ve gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyor ve bu alanlarda katı politikalarımızı ihlal eden hiçbir davranışa göz yummuyor" ifadelerini kullandı.
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