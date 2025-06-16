İnternetten gördüler, üreticisi oldular: Üçüncü hasat başladı...

Kotangölü Mahallesi'nde 4 yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım. Eşimle birlikte 40 dönümlük arazimizde lavanta üretimine başladık. Kendi imkanlarımızla üretim yapıyoruz. Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" dedi.

Üçüncü hasat dönemini yaşadıklarını ifade eden Cemile Önal ise "İlerleyen yaşımıza rağmen eşimle birlikte üretmek için mücadele ediyoruz. Ülkenin kalkınmasında tarımın önemi büyük inşallah gençlerimize örnek oluruz" ifadelerini kullandı

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da 3 yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.