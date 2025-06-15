Orta Doğu'da tırmanan gerilim, dünya kamuoyunun dikkatini İran'ın en yeni teknolojik kozu olan "Fettah" hipersonik füzesine çevirdi. Peki, İran'ın kullandığı fettah hipersonik füzesi nedir? Fettah füzesinin menzili kaç km? Fettah füzesi özellikleri...

FETTAH FÜZESİ NEDİR?

Fettah füzesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen ve Haziran 2023’te Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla tanıtılan hipersonik füzedir.

Arapça’da “galip” anlamına gelen ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırılan bu füze, İran’ın füze teknolojisindeki en önemli atılımlarından biri olarak görülüyor.

FETTAH FÜZESİ MENZİLİ KAÇ KM?

Fettah hipersonik füzesinin menzili, İran resmi kaynaklarına göre 1400 kilometre ancak bazı iddialara göre bu menzil 2000 kilometreye kadar çıkarılabiliyor.



