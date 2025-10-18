İrem Derici'den test sonucu sonrası Ahmet Hakan'a olay gönderme: 'N'aber kız, yanar döner!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan testi yapılan şarkıcı İrem Derici, sonuçlarının ardından sosyal medyada açıklama yaptı.

"YALAN SÖYLEMEDİM, SÖYLEMEM DE!"

Derici, "Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!" ifadelerini kullandı.

Derici, operasyonun ardından "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlıklı yazı yazan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da fotoğrafını paylaşarak, "N'aber kız, yanar döner" yazdı.

İREM DERİCİ NE DEMİŞTİ?

Derici, gözaltından çıktıktan sonra yaptığı açıklamada uyuşturucu madde iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

Derici, bu konunun adının bile kendisiyle anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu belirterek, "Gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları paylaşacağım" demişti.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

19 ünlü isme yönelik düzenlenen operasyonun ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "O kafaya başka türlü ulaşılamazdı" başlığıyla yazdığı köşesinde şu yazıyı kaleme almıştı:

"Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı."

"BU NE PERVASIZLIK YA?"

Ahmet Hakan'ın bu imalarına sosyal medya hesabından yanıt veren İrem Derici, hukuki süreç başlatacağını duyurmuştu:

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya" ifadelerini kullanmıştı.