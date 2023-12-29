İrem Derici hastanelik oldu, yerini Aleyna Tilki aldı
Şarkıcı İrem Derici rahatsızlandığı için İbo Show çekimlerine katılamadı. Derici’nin yerine çekimlere saatler kala Aleyna Tilki yılbaşı yayınına dahil edildi.
Şarkıcı İrem Derici, İbo Show'un yılbaşı çekimlerine katılacağı gün fenalaştı. Dericinin fenalaşmasının ardından Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılan çekimlere Aleyna Tilki dahil edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekim günü fenalaşan Derici, yapımcı Polat Yağcı’yı arayarak yaşadığı durumu iletti.
Çekim günü sabah çok erken saatlerde ateşlendiğini ve idrar yolları enfeksiyonu geçirdiğini belirten Derici, "Sabah 5.00’te çok şiddetli bir sancı ile uyandım ama öyle böyle değil. Yerimden kalkamadım. 5 serum ve antibiyotiklerle ancak toparlandım. Yayına katılamamak o kadar içime oturdu ki; 3. yılım olacaktı İbo Show’da. Elbisem elimde kaldı. Sonra sağ olsun Aleyna o gün boşmuş, Aleyna gitti benim yerime. Seneye kısmetse" dedi.
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