İrem Derici konserinde samimi itiraf: 'Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum"

Konserlerine ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam Maslak’taki bir mekanda sahne aldı. Sahnedeki performansının yanı sıra özel hayatına dair samimi itiraflarıyla da dikkat çekti.

Daha önce çocuk sahibi olmayı istemediğini açıklayan Derici, konser sırasında hayranlarına yaptığı esprili açıklamada, artık bu düşüncesinin değiştiğini söyledi. Şarkıcı, “Hayatımda sadece bir pişmanlığım var. Çok büyük konuştum. ‘Ben anne olmak istemiyorum, çocuk yapmak istemiyorum’ falan diye 2 yıl önce bunları söylüyordum. Köpek gibi istiyorum şu an, bakalım benim vücudum buna elverecek mi? Bakalım neler olacak, istiyorum artık” ifadelerini kullandı.

Derici, sözlerini şaka ile harmanlayarak, “Benim gibi böyle faraş ağızlı küçük bir şey hiç fena olmaz. Ya ben gitmeden, küfür eden berbat bir tip bırakmak istiyorum. Şaka bir yana, hakikaten böyle güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum. Bugün lütfen dualarınızın bir kısmında bunu da geçirin” diyerek hayranlarından destek istedi.