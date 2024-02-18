İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'
Ünlü şarkıcı İrem Derici konser verdiği esnada bir kadını “Kırmızılı abla, benim manitaya çok yaklaşmazsan" diyerek uyardı.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmir'de konser veren ünlü şarkıcı İrem Derici, performansı esnasında bir kadını uyardı.
Derici, konseri izlemeye gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ın yanında duran kırmızı kıyafetli kadına “Kırmızılı abla, benim manitaya çok yaklaşmazsan. Gökhan’a sinek bile değdiğinde benim sinirim bozuluyor” diye seslendi.
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