İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'

Ünlü şarkıcı İrem Derici konser verdiği esnada bir kadını “Kırmızılı abla, benim manitaya çok yaklaşmazsan" diyerek uyardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:11
İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'
Abone Ol google-news

14 Şubat Sevgililer Günü’nde İzmir'de konser veren ünlü şarkıcı İrem Derici, performansı esnasında bir kadını uyardı.

Göz Atın
'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi

'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi

Derici, konseri izlemeye gelen sevgilisi Gökhan Fırat'ın yanında duran kırmızı kıyafetli kadına “Kırmızılı abla, benim manitaya çok yaklaşmazsan. Gökhan’a sinek bile değdiğinde benim sinirim bozuluyor” diye seslendi.


İrem Derici haberleri irem derici şarkıları haberleri Gökhan Fırat haberleri

İlgili Haberler

'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi

'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi
Gülşen Yüksel'in 2. Sayfa'dan ayrılmasının ardından İrem Derici'den olay paylaşım

Gülşen Yüksel'in 2. Sayfa'dan ayrılmasının ardından İrem Derici'den olay paylaşım
İrem Derici hastanelik oldu, yerini Aleyna Tilki aldı

İrem Derici hastanelik oldu, yerini Aleyna Tilki aldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Burak Kızılhan: 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık'

Burak Kızılhan: 'Biz 'zemin' demedik, delikanlı gibi oynadık'
Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!

Sergen Yalçın’dan sert hakem tepkisi!
Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: 'Konuşursam İynemli ailesi toplum içine çıkamaz!'

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu ağabeyi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: 'Konuşursam İynemli ailesi toplum içine çıkamaz!'
Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!

Hatayspor ile Sivasspor yenişemedi!
PlayStation 5 güncellemesi en çok istenen özellikleri getirecek

PlayStation 5 güncellemesi en çok istenen özellikleri getirecek
İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!

İstanbulspor, Antalyaspor’dan 1 puanı 90+9’da aldı!
Efsane isimden Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'En büyük pişmanlık'

Efsane isimden Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'En büyük pişmanlık'
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!