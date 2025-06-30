İrem Sak'ın yaşamı merak ediliyor. İrem Sak'ın oynadığı dizi ve filmler araştırılıyor. Peki, İrem Sak kimdir? İrem Sak kaç yaşında, nereli?

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenli olan oyuncu ilkokul ve ortaokulu Sivas'ta okudu. Liseyi ise yine Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında 5'er Beşer programında "Sinem" karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yalan Dünya adlı dizide "Tülay" karakterini canlandırdı.

2015-2018 yılları arasında Güldür Güldür Show'da rol aldı. 2016’da 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Hepimizin Öyküsü Aynı oyunuyla Seçici Kurul Özel Ödülü'nü aldı. 2017'de 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Martı adlı dram filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Dönerse Senindir, Ölümlü Dünya ve Düğüm Salonu filmlerinde rol alan oyuncu 2019'da Bir Aile Hikayesi adlı dizide "Müjde Güneş" karakterini canlandırdı. 2020’de ise Çukur dizisinde "Seren Erdenet" karakterini canlandırdı.

İREM SAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2010 - Şen Yuva - Şehrazat

2011 - 5'er Beşer - Sinem

2012 - İnsanlar Alemi - Sinem

2012-2014 - Yalan Dünya - Tülay Ünlü

2015-2018 - Güldür Güldür Show - Sinem

2018 - Gülperi - Kendisi

2019 - Bir Aile Hikayesi - Müjde Güneş

2020-2021 - Çukur - Seren Erdenet

2021 - Azizler - Burcu

2022-2024 - Kuş Uçuşu - Müge

2022 - Yılbaşı Gecesi - Neslişah

2025 - Modern Kadın - Pınar

İREM SAK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2016 - Dedemin Fişi - Kader

2016 - Dönerse Senindir - Defne

2017 - Martı - Nurgül

2018 - Ölümlü Dünya - Begüm

2018 - Düğüm Salonu - Hülya

2018 - Cici Babam - Şevkiye

2021 - Kimya

2023 - Ölümlü Dünya 2 - Begüm